رويترز : أوبك+ قد تضيف 2 مليون برميل يوميًا من النفط إلى السوق

المواطن - متابعة

نقلت وكالة رويترز عن مصدر في مجموعة أوبك+ قوله إن المجموعة تتحرك صوب إضافة نحو مليوني برميل يوميًا من النفط إلى السوق في الفترة بين أغسطس إلى ديسمبر 2021.

وقال المصدر إن الزيادات الشهرية قد تبلغ ما يقل عن 0.5 مليون برميل يوميًا، مضيفًا أن السعودية وروسيا، أكبر منتجين في تحالف أوبك+، توصلتا بشكل مبدئي إلى اتفاق على زيادة إنتاج النفط اعتبارًا من أغسطس.

إنتاج أوبك+

وقلصت أوبك+ خفض الإمدادات بين مايو أيار ويونيو حزيران 2.1 مليون برميل يوميا وستجتمع اليوم لاتخاذ قرار بشأن إما الإبقاء على الإنتاج دون تغيير أو تعزيز الإنتاج، ربما بأكثر من مليون برميل يوميا أو بقدر أكثر تواضعا عند 0.5 مليون برميل يوميا في أغسطس آب.

أسعار النفط اليوم

وفي سياق متصل ارتفعت أسعار النفط الخميس 1 يوليو، بدعم من انخفاض المخزونات الأمريكية، إذ يترقب المستثمرون قرارًا من منتجين رئيسيين بشأن ما إذا كانوا سيبقون على تخفيضات للإمدادات أم سيخففونها في النصف الثاني من العام.

هذا وربح خام برنت تسليم سبتمبر 15 سنتا أو ما يعادل 0.2% إلى 74.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:29 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 73.69 دولار للبرميل بارتفاع 22 سنتا أو ما يعادل 0.3%.

كما وارتفع خام غرب تكساس ما يزيد عن 10% في يونيو حزيران بينما أضاف برنت أكثر من 8%، ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر تشرين الأول 2018، إذ يتلقى المزيد من الناس اللقاح المضاد لكوفيد-19 وتحسن السفر في الصيف.

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