أول قرار من مدرب الأهلي بعد نهاية معسكر الفريق

المواطن - محمد سمعه

اتخذ المدرب الألباني بيسنك هاسي قرارًا مهمًّا للاعبي الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، وذلك بعد نهاية المعسكر التحضيري للفريق والمقام حاليًّا في تونس.

راحة للاعبي الأهلي:

وتقرر منح اللاعبين راحة لمدة يومين على أن تعود التدريبات مساء الثلاثاء المقبل، كما ستغادر بعثة الراقي إلى جدة صباح الغد السبت بعد نهاية المعسكر الإعدادي.

التجديد لـ محمد العويس مطلب:

وبوقت سابق، طالبت جماهير النادي الأهلي عبر “تويتر” من إدارة ماجد النفيعي بتجديد عقد الحارس الدولي محمد العويس مع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي خلال الفترة المقبلة.

وأكد جماهير الراقي على أن مطلبهم بعد ضم كل من البرازيلي باولينيو واللاعب المقدوني أليوسكي، هو التجديد للحارس العويس للحفاظ على استقرار الفريق في الموسم الرياضي الجديد.

وكان الراقي خيب آمال جماهيره ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، حيث احتل المركز الثامن في المسابقة.

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