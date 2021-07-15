أول ما قام به رئيس الهلال بعد وصوله لمعسكر الفريق بـ النمسا

المواطن - محمد سمعه

وصل فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال إلى معسكر الفريق الكروي الأول المقام حاليًا في النمسا.

وحرص ابن نافل على الاجتماع بالمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم كأول ما قام به رئيس النادي من أجل مناقشة أوضاع الفريق خلال الفترة المقبلة.

والتقى ابن نافل أيضًا مع فهد المفرج عضو مجلس إدارة النادي الذي كان في استقباله لدى وصوله إلى المعسكر.

صفقات ثقيلة شعار الهلال

ويسعى رئيس النادي بالتنسيق مع المدرب جارديم، لتحديد الصفقات المهمة للفريق الأول، وذلك للدفاع عن لقبه في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا بالفترة المقبلة.

ويرغب الهلال في ضم الأسكتلندي ريان كريستي لاعب فريق سيلتك الأسكتلندي والحارس المصري محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لـ الأهلي المصري.

شرط لضم محمد الشناوي

وذكرت التقارير أن إدارة الأهلي لن تمانع رحيل الشناوي صاحب الـ32 عامًا إلى الهلال أو النصر شريطة حصول الأهلي المصري على مقابل مالي يتجاوز الـ5 ملايين يورو من أي فريق يريد شراءه.

وفي حال تمكن الأهلي من التتويج بـ دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه يوم 17 يوليو الجاري، فلن يقف النادي عائقًا أمام رحيل الشناوي للدوري السعودي.

وكشفت التقارير ذاتها أن محمد الشناوي سيحصل على راتب سنوي يصل إلى 4 ملايين يورو سنويًا من النادي السعودي الذي سينوي ضمه.

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