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أيرلندا تعلن ضبط نصف طن من الكوكايين مموهة على شكل فحم
تصل قيمتها إلى 35 مليون يورو

أيرلندا تعلن ضبط نصف طن من الكوكايين مموهة على شكل فحم

2021/07/15
الساعة 12:34 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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أيرلندا تعلن ضبط نصف طن من الكوكايين مموهة على شكل فحم
المواطن - متابعة

قالت الشرطة الأيرلندية: إنه تم ضبط ما يصل إلى نصف طن من الكوكايين، مبينة أن المخدرات المضبوطة التي تصل قيمتها إلى 35 مليون يورو (حوالي 41 ألف دولار) كانت مموهة على شكل فحم.

وذكرت أنه تم ضبط المخدرات كجزء من تحقيق أجراه المكتب الوطني للمخدرات والجريمة المنظمة، الذي يعمل مع الشرطة الهولندية وإدارة الإيرادات والجمارك وقوات الدفاع.

أيرلندا تعلن ضبط نصف طن من الكوكايين مموهة على شكل فحم - المواطن

جريمة منظمة:

وقال مساعد المفوض جون أودريسكول: “هذا تطور هام في جهود الشرطة لتعطيل وتفكيك جماعات الجريمة المنظمة المشتبه في تورطها في استيراد الكوكايين وأنواع المخدرات الأخرى إلى أيرلندا”.

وأشار إلى أن التحقيق له “بُعد دولي مهم” و”يؤكد على أهمية التعاون داخل مجتمع إنفاذ القانون داخل أوروبا وخارجها”.

أيرلندا تعلن ضبط نصف طن من الكوكايين مموهة على شكل فحم - المواطن


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