إبراهيم البركة ينضم إلى الحزم لـ3 سنوات

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الحزم، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع إبراهيم البركة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

إبراهيم البركة في الحزم:

ونشر حساب نادي الحزم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعب إبراهيم البركة أثناء توقيع عقود انضمامه إلى الفريق لمدة 3 سنوات حتى عام 2024، قادمًا من صفوف ضمك.

وتسعى إدارة نادي الحزم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة، أملًا في الظهور بشكل مميز الموسم الجديد، وفي مقدمتها البرتغالي تياغو رودريغيز، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الحزم إلى دوري المحترفين:

وتألق الحزم بشكل لافت خلال منافسات الموسم الرياضي المنصرم من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وتوج باللقب، لينجح في التأهل إلى دوري المحترفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى برصيد 91 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن الفيحاء، فيما حل الطائي ثالثًا بـ77 نقطة، ليتأهلوا جميعًا إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.

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