إبسيلون متحور جديد من كورونا أخطر من دلتا

المواطن- متابعة

أثار متحور جديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) القلق في الولايات المتحدة؛ وذلك لقدرته على إضعاف فاعلية الأجسام المضادة التي تفرزها اللقاحات الحالية أو عدوى فيروس كورونا السابقة.

إبسيلون يتفوق على دلتا

وأقلق هذا المتحور بعض المراقبين لتفوقه من حيث الخطورة على متحور دلتا من كورونا واسع الانتشار، بحسب ما أفادت إحدى المجلات الطبية المرموقة.

ووضع عدد من العلماء تصورًا لفهم آلية عدوى هذا المتحور مقارنة بفيروس كورونا الأصلي، والآثار المترتبة عليه، بحسب ما أظهرت ورقة بحثية نشرتها مجلة Science على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث بيانات تلك الدراسة أو البحث أن متحور إبسيلون يعتمد على استراتيجية غير مباشرة وغير مألوفة للهروب والمراوغة.

وحدد التحليل ظهور المتحور في مايو 2020 في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وبحلول صيف العام ذاته، زادت عدد حالاته بسرعة، وانتشر في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 34 دولة أخرى على الأقل.

تحورات كورونا

يشار إلى أن التحورات نشأت في جميع أنحاء العالم، حيث شوهد المتحور بي 117 أو ألفا لأول مرة في إنجلترا، وتم رصد سلالة بي 1.135 أو بيتا لأول مرة في جنوب إفريقيا، أما بي 1.617.2 أو دلتا رُصدت لأول مرة في الهند، والآن رُصدت سلالة بي 1.427 أو إبسيلون في الولايات المتحدة.

وتحمي اللقاحات الحالية جيدًا ضد جميع السلالات حتى الآن، لكن هذا قد يتغير في أي لحظة، لهذا السبب، يريد الأطباء ومسؤولو الصحة العامة تلقيح المزيد من الناس.

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