إتلاف أكثر من 1200 طن من الخضراوات والفواكه في المسفلة

المواطن - واس

أتلفت أمانة العاصمة المقدسة كمية من الفواكه والخضراوات المتنوعة وذلك بعد حملة نظَّمتها وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية ومشاركة الضبط الإداري تستهدف الباعة الجائلين في سوق النكاسة الشعبي وذلك للحفاظ على الصحة العامة.

مخالفون:

وأسفرت الحملة عن إتلاف أكثر من 1200 طن من الخضروات والفواكه من الباعة الجائلين المخالفين لنظام العمل والإقامة، و20 كرتون من السمك غير صالح للاستهلاك معروضة في مباسط مخالفة إضافة إلى مصادرة 9 عربات خشبية تستخدم لنقل الخضار والفواكه.

جولات رقابية:

وفي السياق ذاته قامت الفِرق الرقابية في بلدية العتيبية الفرعية بمصادرة 291 كيلوجراماً من الخضروات والفواكه، وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها البلدية على الباعة الجائلين في نطاقها الإشرافي للحدّ من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة، وجرى تسليم الفواكه والخضراوات بعد التأكد من صلاحيتها وسلمتها لجمعية حفظ النعمة وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك.

وأكَّدت الأمانة حرصها على تكثيف الجولات والحملات الرقابيّة ومتابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتكثيف الجولات اليومية للقضاء على الظواهر السلبية، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة.

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