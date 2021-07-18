‎الرئيسية
جديد الأخبار
إتلاف أكثر من 2700 كجم لحوم فاسدة في مكة المكرمة
تنفيذ أكثر من 700 جولة للفرق الرقابية

إتلاف أكثر من 2700 كجم لحوم فاسدة في مكة المكرمة

2021/07/18
الساعة 11:36 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
إتلاف أكثر من 2700 كجم لحوم فاسدة في مكة المكرمة
المواطن - مكة المكرمة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن ضبط وإتلاف أكثر من 2700 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

أكثر من 700 جولة: 

وأكدت الأمانة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، أنه تم تنفيذ أكثر من 700 جولة للفرق الرقابية التابعة لوكالة البلديات متمثلة في بلدية العزيزية الفرعية، أسفرت عن إغلاق 25 منشأة تجارية خالفت الاشتراطات الصحية و3 محطات غير مستوفية للاشتراطات الفنية.

نظام ميدان بلس: 

في سياق آخر، فعّلت وكالة الخدمات متمثلة في إدارة المسالخ بالتعاون مع مركز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، نظام ميدان بلس للرقابة الإلكترونية على المسالخ التي تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة.

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

190 كاميرا ثابتة ومتحركة و35 بانورامية لمراقبة الأنفاق في العاصمة المقدسة

رفعت وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة كفاءة