إجراء أول جراحة للماء الأزرق في مستشفى محمد بن ناصر بجازان

المواطن - واس

أجرى فريق طبي من قسم مركز العيون في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان أول عملية جراحية للماء الأزرق “الجلوكوما” لمريضة تبلغ من العمر 70 عاماً.

تفاصيل الحالة:

وأوضحت صحة جازان أن المريضة دخلت للمركز عن طريق قسم الطوارئ ، وكانت تعاني من الجلوكوما في مرحلة متقدمة مع ارتفاع في ضغط العين مزمن وعلى الفور قرر فريق العيون الجراحي إجراء عملية جراحية عبارة عن فتحة تصريف لتخفيف ضغط العين للمريضة.

أحدث الأجهزة:

وبينت أن مركز العيون يضم أحدث أجهزة الليزر لتخفيف الضغط على العين دون الحاجة للتخدير وعددا من تخصصات العيون الدقيقة لعلاج الحول والقرنية والشبكية والماء الأزرق.

خطر على العين:

وحذرت من أن ( الجلوكوما ) يشكل خطراً على العين ويسبب ارتفاع الضغط داخلها نتيجة وجود السوائل في مقلة العين وإن لم تعالج لتخفيف هذا الضغط يحصل ضمور في العصب البصري ما قد يتسبب بفقدان المريض البصر.

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