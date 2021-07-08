إخماد حريق ميناء جبل علي في دبي بشكل كامل

المواطن - الرياض

أفادت مصادر مطلعة، وفقًا لـ”الإخبارية”، أنه تم إخماد الحريق بشكل كامل في سفينة ميناء جبل علي.

وأوضحت “الإخبارية” أنه لم تتحدد جنسية السفينة حتى الآن، موضحة أن قوة الانفجار هزت أغلبية المباني في دبي.

وتابع مراسل الإخبارية، أن حركة السير تتم بشكل عادي في المناطق المجاورة للميناء.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن حريق الحاوية على متن سفينة بميناء جبل علي تحت السيطرة، ولا توجد وفيات أو إصابات.

يأتي ذلك فيما أكدت مصادر أن السفن في ميناء جبل علي لم تتضرر جراء انفجار حاوية على متن، وفقًا لـ”العربية”.

المكتب الإعلامي لحكومة #دبي: الحريق تحت السيطرة ولا توجد وفيات أو إصابات #جبل_علي pic.twitter.com/Jkr81Ha9om — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) July 7, 2021

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة