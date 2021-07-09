إدارة الهلال تفاوض لاعبين للرحيل

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن إدارة نادي الهلال بدأت في حسم مصير بعض من لاعبي الفريق الكروي الأول وذلك قبل بدء الموسم الجديد 2021/2022.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان الذي قال عبر حسابه في “تويتر” إن إدارة فهد بن نافل تفاوض اللاعبين ذعار العتيبي ونواف شراحيلي لإجراء مخالصة مالية معهما، تُنهي علاقتهما بالنادي.

رؤية مدرب الهلال للموسم الجديد

وجاء ذلك في ظل رغبة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم في تحديد العناصر التي لن تستمر معه لضم صفقات قوية بدلًا منها تُفيد الأزرق في الموسم المقبل، خاصة أن الزعيم سيدافع عن لقبه في دوري المحترفين السعودي وسينافس على دوري أبطال آسيا.

وفي يوم أمس الخميس، أعلن الزعيم عن تجديد عقد اللاعب تركي المطيري لمدة 3 مواسم.

وذكر الحساب الرسمي لـ الزعيم عبر “تويتر” أن المطيري جدد عقده حتى صيف 2024 حيث جرت مراسم التوقيع بحضور فهد بن نافل رئيس النادي في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر.

صفقتان حتى الآن للزعيم

وكان الهلال نجح حتى الآن في التعاقد مع المالي موسى ماريغا قادمًا من نادي بورتو البرتغالي وضم اللاعب حمد اليامي ظهير أيمن نادي القادسية.

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