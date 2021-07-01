إدارة نادي الاتحاد تنتفض

المواطن - مروة نبيل

تبذل إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مجهودًا كبيرًا لحل كافة الأزمات المالية التي يُعاني منها العميد قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

إدارة نادي الاتحاد تبدأ حل الأزمة

وأشار الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قبل قليل، إلى أن إدارة نادي الاتحاد قامت بتسليم اللاعبين اليوم راتب (شهرين)، مضيفًا: “كما تواصل الإدارة العمل على حل القضايا التي على النادي بعد إنهاء قضيتي فيصل الخراع وفيولا”.

وكان نادي الاتحاد قد سدد قبل يومين المستحقات المالية الخاصة بلاعبه السابق، فيصل الخراع، ليتجنب خصم 3 نقاط الموسم المقبل، كما أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، أحمد كعكي قد أكد سابقًا بأن العميد لن يتعرض لخصم النقاط.

الأزمات المالية تُلاحق العميد

ووجهت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم، تحذيرًا للعميد بسبب امتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات، ووقعت عليه غرامة مالية ضخمة في حالة عدم السداد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة قد أعلنت عن الديون المستحقة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء العميد في الصدارة، حيث تجاوزت ديونه حاجز الـ140 مليون ريال.

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