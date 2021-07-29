إزغيان أليوسكي أهلاويًا لـ 3 سنوات

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الخميس عن ضمه للاعب المقدوني إزغيان أليوسكي صاحب الـ29 عامًا قادمًا من صفوف نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.

وذكر الحساب الرسمي لـ الراقي عبر “تويتر” أن اللاعب أليوسكي سينضم لصفوف الأهلي حتى صيف 2024.

الأندية التي لعب لها أليوسكي من قبل

وسبق للاعب أليوسكي اللعب في صفوف أندية لوجانو السويسري وليدز يونايتد وفريق شافهاوزن السويسري.

أرقام إزغيان أليوسكي

ولعب أليوسكي طوال مسيرته الاحترافية 374 مباراة، حيث سجل 50 هدفًا وصنع 46 هدفًا، بالإضافة إلى إحرازه 9 أهداف وصناعته لـ 12 هدفًا مع منتخب مقدونيا الشمالية في 46 لقاء.

وقال أليوسكي فور توقيعه لـ الأهلي: ” عشاق الراقي في كل مكان أهلًا بكم، إنه يوم مميز بالنسبة لي لأنني وقعت للأهلي في نفس يوم ميلاد الرئيس ماجد النفيعي، أتمنى له عيد ميلاد سعيدًا رفقة أسرته، وأنا متشوق لرؤيتكم”.

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