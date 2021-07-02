إسبانيا تنهي مغامرة سويسرا وتعبر لنصف نهائي اليورو

المواطن - محمد سمعه

تأهل منتخب إسبانيا الأول لـ كرة القدم وبصعوبة بالغة إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، وذلك بعد الفوز على منتخب سويسرا بركلات الجزاء الترجيحية.

ملخص مباراة سويسرا وإسبانيا:

وكان الشوط الأول من المباراة بدأ بضغط هجومي سريع من قبل لاعبي المنتخب الإسباني، حيث نجحوا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب السويسري دينيس زكريا بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الإسباني بهدف دون مقابل.

وبالشوط الثاني، نجح المنتخب السويسري وبعد خطأ قاتل من الدفاع الإسباني في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب السويسري شيردان شاكيري بالدقيقة الـ69.

وانتهى الشوط الثاني من الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليلجأ المنتخبان إلى شوطين إضافيين.

واستبسل المنتخب السويسري حتى نجح في الحفاظ على التعادل ليذهب المنتخبان إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

ركلات الترجيح تحرج سويسرا ضد إسبانيا:

وتمكن منتخب إسبانيا من الفوز بثلاثية لهدف في ركلات الجزاء الترجيحية، حيث صد الحارس الإسباني أوناي سيمون 3 ركلات من منتخب سويسرا، بينما صد الحارس السويسري يان سومر ركلتي جزاء من المنتخب الإسباني.

وبوقت سابق، انتقدت صحيفة “ماركا” الإسبانية الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر حكم مباراة سويسرا ضد إسبانيا، وذلك بعد طرده لأحد لاعبي سويسرا خلال الشوط الثاني من الوقت الأصلي للمباراة.

وكان الحكم أوليفر طرد اللاعب السويسري ريمو فريلير بالدقيقة الـ77 وذلك بعد التدخل على أحد لاعبي إسبانيا، خلال مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

الصحيفة الإسبانية الشهيرة وصفت قرار الحكم الإنجليزي بالغريب، مضيفة أنها ترى أن لاعب سويسرا لا يستحق الطرد المباشر رغم أن قرار الطرد صنع الفارق بشكل إيجابي لـ منتخب إسبانيا.

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