إسماعيل سيلفا ينضم إلى الفيصلي رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أنهت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع البرازيلي إسماعيل سيلفا لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

إسماعيل سيلفا في الفيصلي لموسم

ونشر حساب نادي الفيصلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب البرازيلي إسماعيل سيلفا أثناء توقيع العقود لمدة موسم مع أفضلية التجديد لموسم آخر، وذلك بعد اجتيازه للفحوصات الطبية.

ويلعب إسماعيل سيلفا صاحب الـ26 عامًا في مركز خط الوسط، ويملك خبرة كبيرة، حيث سبق له اللعب في صفوف نادي كالمار السعودي خلال الفترة من 2013 حتى 2017، واحترف في فريق تبريك غروشني الروسي من عام 2018 حتى 2021.

الفيصلي الموسم الماضي

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًّا المركز التاسع برصيد 36 نقطة من الفوز 9 مرات والتعادل في مثلهم، وخسر 12 مباراة.

على الجانب الآخر، نجح عنابي سدير في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المباراة النهائية بنتيجة 3/ 2، وسيشارك في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

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