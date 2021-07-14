إصابة راشد الغنوشي بـ كورونا وتونس تسجل 157 وفاة

المواطن - متابعة

أعلن مستشار رئيس البرلمان التونسي وزعيم حزب النهضة، راشد الغنوشي، أمس الثلاثاء، أن الأخير أُصيب بفيروس كورونا.

حالته عادية:

وأضاف أن الغنوشي (80 عامًا) يخضع لتحاليل طبية في المستشفى، حيث سيقضي ليلته تحت المراقبة الطبية، وأن حالته عادية، وذلك بعد أن قال في وقت سابق إنه في البيت وسيباشر عمله عن بعد.

وتلقى راشد الغنوشي، زعيم أكبر حزب في البرلمان التونسي، جرعتين من لقاح مضاد لكوفيد-19 هذا العام.

كورونا في تونس:

يأتي ذلك، فيما تشهد تونس زيادة كبيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19، وتقول سلطات الصحة إن وحدات الرعاية المكثفة امتلأت عن آخرها، بعد نجاح البلاد في احتواء الفيروس في الموجة الأولى للجائحة العام الماضي.

وسجلت تونس يوم أمس الثلاثاء 157 وفاة، في أكبر حصيلة وفيات يومية منذ انتشار الجائحة العام الماضي.

وفي المجمل، سجلت تونس ما يزيد على 500 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو 16500 وفاة.

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