إصابة نجم الهلال بتمزق في العضلة الأمامية

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال، اليوم الجمعة، عن إصابة أحد نجومه بتمزق في العضلة الأمامية.

وذكر الحساب الرسمي للزعيم أن الفحوصات الطبية كشفت إصابة اللاعب الشاب سعد الناصر بتمزق في العضلة الأمامية.

تفاصيل تدريبات الهلال اليوم:

وأجرى الزعيم اليوم الجمعة تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، حيث ركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم على النواحي البدنية خلال تدريبات الفترة الصباحية بجانب وجود تدريبات لياقية وتطبيقات فنية متنوعة ومناورة على نصف مساحة الملعب.

وسينضم اللاعبون الدوليون لتدريبات الزعيم غدًا السبت بعد انتهاء عطلتهم التي حصلوا عليها من الجهاز الفني.

موعد مباراة الزعيم ضد التعاون:

وسيلعب الزعيم مع التعاون مساء بعد غد الأحد على ملعب الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي في الرياض.

وكان الزعيم فاز على التعاون في الجولة الـ29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المنصرم، حيث فاز الزعيم بهدف دون مقابل سجله الفرنسي بافيتيمبي جوميز، لينجح الأزرق في حصد النقاط الثلاث وتحقيق لقب دوري المحترفين للموسم الثاني على التوالي.

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