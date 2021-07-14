إطلاق اسم تروية على الحالة المطرية المتوقعة على السعودية

المواطن - الرياض

أقرت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية إطلاق اسم تروية لتوثق به الحالة المطرية التي ستؤثر على يعض المناطق.

تأثير الحالة:

وأوضحت اللجنة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الحالة ستؤثر على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة وأجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، خاصة جنوب هذه المنطق، وربما تمتد لمناطق أخرى، والله أعلم.

موعد بدء الحالة تروية:

ولفتت إلى أن الحالة يبدأ تأثيرها من جنوب المملكة الأربعاء 4/ 12/ 1442هـ الموافق 14/ 7/ 2021م، وتتأثر بها أجزاء من دول جنوب جزيرة العرب اليمن وعُمان، وربما تطال أجزاء من الإمارات وربما قطر.

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