إطلاق منصة البنود الزكوية وهذه أهدافها

المواطن - الرياض

أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، منصة البنود الزكوية بغرض تمكين المحاسبين والمختصين من التعرف على المعالجات الزكوية لبنود قائمة المركز المالي، وفقًا للائحة التنفيذية لجباية الزكاة وقواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، والقواعد التابعة لها، عبر أداة بحث وفرز تمكن المستفيد من البحث باسم البند أو تصنيفه المحاسبي للوصول إلى المعالجة الزكوية الخاصة به.

هدف منصة البنود الزكوية:

وقالت الهيئة إن المنصة تهدف إلى زيادة نسب الالتزام الطوعي لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والإسهام في رفع الوعي حيال آليات حساب الزكاة لدى فاحصي الهيئة والمكلفين والتسهيل على المحاسبين بذكر تصنيفات البنود الزكوية وطريقة معاملة الهيئة لها من خلال أداة متطورة تتيح للمختصين البحث باسم البند الزكوي للوصول إلى معالجة زكوية صحيحة.

رابط المنصة:

ودعت هيئة الزكاة، المهتمين والمختصين بالمجال المحاسبي، إلى زيارة المنصة للاستفادة من خدماتها والمساهمة بآرائهم ومقترحاتهم حول بنود المنصة الزكوية.

ويمكن الدخول إلى المنصة عبر الرابط التالي: هنا.

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