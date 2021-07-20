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إعادة افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في المدينة المنورة
إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة

إعادة افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في المدينة المنورة

2021/07/20
الساعة 3:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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إعادة افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في المدينة المنورة
المواطن - واس

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 3 مساجد اليوم، بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في منطقة المدينة المنورة، بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 164 يوماً 1873 مسجداً.

تعقيم المساجد: 

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد في منطقة المدينة المنورة.

نظافة وصيانة: 

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد، داعيه المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد .


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