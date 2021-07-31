إعلاميون ينعون الزميل عبدالله الخالدي بكلمات مؤثرة

المواطن - الرياض

نعى العديد من المواطنين الإعلامي في قناة المجد، عبدالله الخالدي الذي توفي إلى رحمة الله تعالى إثر أزمة قلبية مفاجئة بحسب ما أكد مقربون منه.

مواطنون ينعون عبدالله الخالدي

وقال هاني بن علي مقبل : اللهم اغفر وارحم الصديق الخلوق طاهر القلب عبدالله الخالدي وارفع درجته في عليين وأجبر مصابنا فيه ومصاب أسرته وزوجه.. خبر صادم لم يزل يتواصل معي ومع أصدقائه دوماً فالحمد لله على أقدار الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون .”

أما الإعلامي ماجد الغامدي فقد أرسل عدة مراسلات بينه وبين الفقيد وعلق عليها بالقول :” الزميل: الخالدي رحمه الله .. وفاته فاجعة .. أرسل لي قبل أيام وما زلت أنوي أفتح رسالته وأرد ولكن!!… دعاني لزواجه قبل سنتين ولم أستطع الحضور ولكن!… دعاني أن نلتقي بما أننا نسكن في حي واحد ووعدته قريباً ولكن! … . لا تؤجل السعادة بلقاء الأصدقاء فتأكلك الحسرة بعد غيابهم”.

برنامج نجم الإعلام

أما المعلق الرياضي مشاري القرني فقال : فُجعت قبل قليل بوفاة صديق عزيز التقيت به في برنامج نجم الإعلام وعشنا أياما جميلة كان رفيع الخُلق والتعامل الحسن الطيب. الزميل الخالدي الذي انتقل إلى رحمة الله إثر نوبة قلبية مفاجئة. الله يرحمك ياعبدالله ويسكنك الفردوس الأعلى ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، دعواتكم له.”

أما فهد الشيباني فقال : أسأل الله الرحمن الرحيم أن يرحم الزميل العزيز الخالدي وأن يغفر له، وأن يجعل مستقره في الفردوس الأعلى من الجنة. خالص العزاء لنا ولأهله وذويه ومحبيه والوسط الإعلامي.”

فيما قال أحمد حسن : رحمك الله يا عبدالله.. الصديق والغالي ، صاحب الخلق الرفيع ، والابتسامة الصادقة ، والمبادرة في الخدمة والسؤال وتفقد الأحوال ، أسأل أن يعوضك شبابك بالجنة برفقة نبيه عليه الصلاة والسلام ،، والله إنها فاجعة ،، ومانقول إلا مايرضي ربنا ”

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة