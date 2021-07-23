إعلان القبول والتسجيل في الجامعة العربية المفتوحة للفصل الدراسي الأول

المواطن - واس

أعلنت الجامعة العربية المفتوحة في المملكة عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة في الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 1442هـ ، بدءاً من الأحد 1442/12/15 هـ وحتى 1443/01/21 هـ في كليات دراسات: إدارة الأعمال، والحاسب الآلي، واللغوية “الإنجليزية”.

فروع الجامعة العربية المفتوحة:

وأوضح رئيس الجامعة بالمملكة الدكتور علي بن محمد الشهراني أن الدراسة ستكون في فروع: الرياض، جدة، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام، حائل، مبينًا أن الجامعة تمضي قدما نحو تحقيق رؤية السعودية 2030 وتتميز بنظام التعليم المدمج الذي يمزج ما بين التعليم الحضوري والتعليم الإلكتروني.

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