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إغاثي الملك سلمان يوزع 350 طنًّا من السلال الغذائية  في السنغال
للمتضررين من الفيضانات

إغاثي الملك سلمان يوزع 350 طنًّا من السلال الغذائية  في السنغال

2021/07/02
الساعة 11:22 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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إغاثي الملك سلمان يوزع 350 طنًّا من السلال الغذائية  في السنغال
المواطن - واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتدشين توزيع مساعدات غذائية للمتضررين من الفيضانات في السنغال، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

إغاثي الملك سلمان يوزع 350 طنًّا من السلال الغذائية  في السنغال - المواطن

سلال غذائية

وتشتمل المساعدات المقدمة على 350 طنا من السلال الغذائية يستفيد منها 31.362 فردا في مقاطعات ماتام وكانيل ورانيرو فيرلو التابعة لإقليم ماتام.

إغاثي الملك سلمان يوزع 350 طنًّا من السلال الغذائية  في السنغال - المواطن

متضرري الفيضانات

وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية للمتضررين من الفيضانات في إقليم ماتم شمال جمهورية السنغال.

 

إغاثي الملك سلمان يوزع 350 طنًّا من السلال الغذائية  في السنغال - المواطن

 


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