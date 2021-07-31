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إغلاق 67 منشأة تجارية خالفت الإجراءات الصحية في تبوك
ضمن 36,395 جولة رقابية نفذتها الأمانة

إغلاق 67 منشأة تجارية خالفت الإجراءات الصحية في تبوك

2021/07/31
الساعة 2:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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إغلاق 67 منشأة تجارية خالفت الإجراءات الصحية في تبوك
المواطن - واس

نفذت أمانة منطقة تبوك 36,395 جولة رقابية ميدانية، منذ مطلع شهر يوليو حتى اليوم، أسفرت عن إغلاق 67 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات والإجراءات الصحية، وتحرير 118 مخالفة لمنشآت أخرى لم تلتزم بالتدابير الوقائية والصحية.

جولات تبوك

 

جولات أمانة تبوك

وأوضحت أمانة المنطقة ان الجولات الرقابية والتفتيشية شملت منافذ البيع المختلفة في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة كافة، مشيرة إلى أن الفرق الرقابية والإدارات المعنية تواصل على مدار الساعة أعمال الرقابة على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية لضمان التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية والمستودعات الغذائية وأسواق النفع العام.
ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية عبر الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940 ).

جولات تبوك


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