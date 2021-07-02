إنتر ميلان يحدد مصير كريستيان إريكسن

المواطن - محمد سمعه

حسم بيبي ماروتا المدير التنفيذي لـ إنتر ميلان الإيطالي، مصير اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن مع النيراتزوري، وذلك بعد أن أُصيب بأزمة قلبية في مباراة الدنمارك وفنلندا في بطولة كأس أمم أوروبا.

الإنتر يفكر في سلامة كريستيان إريكسن

وتحدث ماروتا لـ شبكة Dribbling Europei الإيطالية قائلًا: ” حاليًا كل ما نفكر فيه هو سلامة اللاعب وابتعاد الخطر عنه، ثم الجانب الرياضي سيقيم فيما بعد، الجانب الأهم حاليًا هو الاطمئنان على صحة لاعبنا”.

وكان إريكسن عانى من أزمة قلبية مفاجئة خلال مباراة الدنمارك وفنلندا يوم 12 يونيو الماضي في بطولة كأس أمم أوروبا، حيث غادر اللقاء إلى المشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

نجم الإنتر يُزرع له جهاز لتنظيم ضربات القلب

وقرر الاتحاد الدنماركي لـ كرة القدم بعد موافقة إريكسن زراعة جهاز ICD لتنظيم ضربات القلب لدى اللاعب خاصة أن الأطباء وافقوا ورحبوا بهذا الأمر.

وبوقت سابق، نشر الحساب الرسمي لـ الاتحاد الدنماركي عبر “تويتر” رسالة إريكسن بعد خروجه من المشفى يوم 18 يونيو الماضي، حيث وجه الشكر لكل الأشخاص الذين اهتموا بالسؤال عنه.

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