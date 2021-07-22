إنجاز فريد ينتظر سالم الدوسري في لقاء كوت ديفوار

المواطن - محمد سمعه

ينتظر سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي الأولمبي إنجازًا مميزًا سيتحقق في حال سجل في مباراة اليوم الخميس ضد منتخب كوت ديفوار في أولمبياد طوكيو 2020.

سالم الدوسري يسعى للتسجيل في الأولمبياد

وسبق لـ الدوسري أن سجل في كافة البطولات التي شارك فيها مع المنتخب السعودي مثل كأس العالم وكأس أمم آسيا وبطولة كأس الخليج، كما سجل في مونديال الشباب، ويتبقى له فقط التسجيل في الأولمبياد ليكون سجل أهدافًا في كافة البطولات التي شارك فيها مع المنتخب السعودي.

وكان المدرب سعد الشهري المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأولمبي كشف عن تشكيلة الأخضر لـ مباراة اليوم ضد كوت ديفوار وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة لـ أولمبياد طوكيو لكرة القدم.

التشكيلة الأساسية لمواجهة كوت ديفوار

وجاءت القائمة الأساسية مكونة من: ” محمد الربيعي في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، عبدالباسط هندي، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، علي الحسين، سامي النجعي، سالم الدوسري، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان”.

أما القائمة الاحتياطية لـ مباراة اليوم ضد كوت ديفوار فجاءت مكونة من: “أمين البخاري في حراسة المرمى، حمد اليامي، خليفة الدوسري، مختار علي، أيمن الخليف، عبدالرحمن غريب، خالد الغنام”.

ويتطلع المنتخب السعودي لتحقيق الفوز الأول له في تاريخ بالأولمبياد، وذلك بعد أن شارك مرتين في أولمبياد 1984 في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي أولمبياد 1996 في مدينة أتالانتا الأمريكية.

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