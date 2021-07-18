إنجاز لـ محمد شريف بعد التتويج الإفريقي

المواطن - محمد سمعه

قدم المصري محمد شريف لاعب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، أداءً مميزًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا ساهم به في تتويج المارد الأحمر بالبطولة الإفريقية للموسم الثاني على التوالي وللمرة العاشرة في تاريخه.

وارتدى شريف صاحب الـ25 عامًا ثوب الإجادة في لقاء أمس ضد نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي حيث سجل هدفًا وصنع هدفين في المباراة النهائية.

محمد شريف هداف الأهلي إفريقيًا

وحقق شريف إنجازًا مميزًا بتحقيقه لقب هداف الأهلي في دوري الأبطال الإفريقي نسخة 2021 برصيد 6 أهداف، ومحققًا المركز الثاني في قائمة الهدافين في البطولة، حيث تفوق عليه الجزائري أمير سعيود لاعب نادي شباب بلوزداد الجزائري برصيد 8 أهداف.

جدير بالذكر أن محمد شريف أصبح حاليًا المهاجم الأساسي للفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، بعدما فضّل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني استبعاد المهاجم المصري مروان محسن والكونغولي والتر بواليا بسبب عدم قدرتهما على إقناع موسيماني فنيًا.

جمهور الأهلي المصري يفاجئ لاعبيه

وفي وقت سابق، فاجأ جمهور الأهلي المصري، لاعبي الفريق الكروي الأول برغبتهم في الحصول على بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، وذلك قبل مرور 24 ساعة على الاحتفال بالتتويج بدوري الأبطال أمس السبت للمرة العاشرة.

ودشن جمهور الأهلي هاشتاجًا بعنوان” الحادية عشرة يا أهلي” حيث تفاعل معه الكثير من مشجعي المارد الأحمر عبر ”تويتر” في رسالة واضحة للاعبي المارد الأحمر بضرورة تحمل المسؤولية والاستمرار على منصات البطولات سواء كانت محلية أو إفريقية.

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