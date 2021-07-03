إنجاز مميز لـ إنجلترا بـ بطولة كأس أمم أوروبا

المواطن - محمد سمعه

حقق المنتخب الإنجليزي الأول لـ كرة القدم إنجازًا مميزًا في بطولة كأس أمم أوروبا نسخة 2020، وذلك قبل مواجهة المنتخب الأوكراني مساء اليوم السبت في ربع نهائي اليورو.

وذكر الحساب الرسمي لـ يورو 2020 عبر “تويتر” أن منتخب إنجلترا هو المنتخب الوحيد الذي لم يستقبل أي أهداف في البطولة وصولًا إلى دور ثمن النهائي.

منتخب إنجلترا شباكه نظيفة في 4 مباريات

ولعب المنتخب الإنجليزي مع منتخبات كرواتيا والتشيك بدور المجموعات وفاز بهدف دون رد، وتعادل مع منتخب إسكتلندا بدون أهداف، ثم فاز على المنتخب الألماني بهدفين دون مقابل في دور ثمن النهائي.

وفي حال نجح المنتخب الإنجليزي في الفوز على المنتخب الأوكراني والوصول لدور نصف النهائي، فسوف يواجه الفائز من مباراتي التشيك والدنمارك.

إنجلترا لم تفز من قبل بـ كأس أمم أوروبا

ولم يسبق لـ منتخب إنجلترا أن فاز بلقب كأس أمم أوروبا في تاريخه.

وكان المنتخب الدنماركي تأهل لدور الـ8 ببطولة كأس أوروبا على حساب منتخب ويلز بعد الفوز عليه السبت الماضي، أما المنتخب التشيكي فتأهل على حساب منتخب هولندا، وتأهل منتخب أوكرانيا على حساب السويد، أما المنتخب الإنجليزي فتأهل على حساب منتخب ألمانيا.

جدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي سيواجه منتخب إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل في دور نصف النهائي، حيث تأهل المنتخب الإيطالي على حساب منتخب بلجيكا بعد الفوز عليه بثنائية لهدف، بينما تأهل منتخب إسبانيا بعد الفوز على منتخب سويسرا بركلات الجزاء الترجيحية.

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