إنجاز يحققه منتخب الدنمارك بعد 29 عامًا

المواطن - محمد سمعه

نجح منتخب الدنمارك الأول لـ كرة القدم في تحقيق إنجاز مميز له في بطولة كأس أمم أوروبا، بعد مرور 29 سنة.

وكان فريق الدنمارك ذهب إلى دور قبل النهائي في اليورو، وذلك بعد تفوقه على منتخب التشيك بثنائية مقابل هدف في مباراة دور الثمانية اليوم السبت.

منتخب الدنمارك يصل إلى دور الـ4 بعد غياب 29 عامًا:

ووصل فريق الدنمارك إلى نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 1992 حيث تُوج وقتها باللقب القاري الأول له والأخير حتى هذه اللحظة.

وقبل 29 عامًا، كان فريق الدنمارك مستبعدًا من يورو 92؛ كونه لم يكن متأهلًا للبطولة ولكن بسبب انسحاب منتخب يوغسلافيا آنذاك، شاركت الدنمارك في البطولة لتعوض غياب يوغسلافيا، ولكن الأقدار كافأت فريق الدنمارك ليتوج بالبطولة في ظل دهشة كل القارة الأوروبية.

كريستيان إريكسن يعود ويتابع منتخب بلاده:

ويرغب منتخب الدنمارك في السير على نفس المنوال والتتويج بلقب اليورو الثاني في تاريخه بعد تعرض نجم الفريق كريستيان إريكسن لأزمة قلبية في مباراة فنلندا والدنمارك في 12 يونيو الماضي.

وكانت مباراة التشيك، شهدت متابعة اللاعب كريستيان إريكسن لها بعد أن شُفي من الأزمة القلبية التي كان تعرض لها مؤخرًا.

يذكر أن الدنمارك ستواجه الفائز من مباراة إنجلترا وأوكرانيا في دور نصف النهائي في اليورو حيث تُقام المباراة يوم الأربعاء المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة