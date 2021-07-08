إنجلترا إلى نهائي يورو 2020 للمرة الأولى بتاريخها

المواطن - محمد سمعه

تأهل منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، وذلك بعد أن حقق فوزًا مثيرًا على المنتخب الدنماركي بهدفين لهدف في دور قبل النهائي.

ملخص مباراة إنجلترا والدنمارك:

وبدأ المنتخب الإنجليزي المباراة ضاغطًا سعيًا لإحراز الهدف الأول، ولكن دون جدوى.

وتمكن المنتخب الدنماركي من مباغتة المنتخب الإنجليزي ليُحرز الهدف الأول عبر اللاعب ميكيل دامسفارد بالدقيقة الـ30 من ركلة حرة مباشرة نُفذت بإتقان شديد.

ولم يتأخر المنتخب الإنجليزي سريعًا حتى نجح في إحراز هدف التعادل عبر مدافع الدنمارك سيمون كايير بالخطأ في مرماه.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين المنتخبين بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني استمر التعادل بين الفريقين ليلجأ كل منهما إلى شوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول احتسب الحكم الهولندي داني ماكيلي ركلة جزاء مشكوك في صحتها لـ منتخب إنجلترا بعد عرقلة اللاعب رحيم سترلينج، ليسددها هاري كين ثم ترتد له من الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل ليسددها كين في الشباك الخالية بالدقيقة الـ105.

الإنجليز يصلون للنهائي الأول في تاريخهم أوروبيًّا:

وسيواجه المنتخب الإنجليزي، نظيره الإيطالي مساء الأحد المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، حيث تُقام المباراة على ملعب ويمبيلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

يذكر أن منتخب إنجلترا تأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا، كما لم يسبق له منذ نهائي مونديال 1966 أن تأهل إلى أي نهائي في مسابقة قارية كبرى.

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