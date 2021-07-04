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إنجلترا تصل لـ نصف نهائي اليورو برباعية في أوكرانيا
المباراة أُقيمت في إيطاليا

إنجلترا تصل لـ نصف نهائي اليورو برباعية في أوكرانيا

2021/07/04
الساعة 12:08 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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إنجلترا تصل لـ نصف نهائي اليورو برباعية في أوكرانيا جانب من مباراة إنجلترا وأوكرانيا - المصدر @EURO2020
المواطن - محمد سمعه

تأهل منتخب إنجلترا الأول لـ كرة القدم إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، وذلك بعد الفوز العريض على منتخب أوكرانيا برباعية دون رد في ربع نهائي البطولة السبت.

ملخص مباراة إنجلترا وأوكرانيا:

وبدأ المنتخب الإنجليزي الضغط الهجومي بشكل سريع، حيث أحرز الهدف الأول عبر المهاجم هاري كين في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة متقنة من اللاعب رحيم سترلينج.

ولم ينجح المنتخب الإنجليزي في إضافة أي أهداف، لينتهي الشوط الأول بتفوق أبناء المدرب جاريث ساوثجيت بهدف دون مقابل.

منتخب إنجلترا
@EURO2020

وفي الشوط الثاني، كشر المنتخب الإنجليزي عن أنيابه التهديفية ليضيف 3 أهداف عبر كل من هاري ماجواير وهاري كين واللاعب جوردان هندرسون في الدقائق الـ47 و الـ50 والـ63.

موعد مباراة إنجلترا والدنمارك:

ولم يحدث أي جديد، لتفوز إنجلترا برباعية دون رد وتتأهل لـ مواجهة الدنمارك يوم الأربعاء المقبل في المباراة التي تُقام على ملعب ويمبيلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

إنجلترا وأوكرانيا
@EURO2020

وكانت المباراة بين المنتخبين الإنجليزي والأوكراني أُقيمت على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

وقبل مباراة المنتخب الإنجليزي ضد أوكرانيا، كان منتخب الدنمارك نجح في التأهل لدور الأربعة، وذلك بعد الفوز الصعب على منتخب التشيك بهدفين لهدف.

وتمكن منتخب الدنمارك من التأهل إلى نصف نهائي اليورو، للمرة الأولى منذ نسخة عام 1992 التي سار فيها المنتخب الدنماركي بشكل جيد حتى المباراة النهائية ليفوز بالبطولة في نهاية الأمر.

منتخب إنجلترا
@EURO2020


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