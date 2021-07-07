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إنريكي يُشيد بإمكانيات بيدري
بعد تألقه في يورو 2020

إنريكي يُشيد بإمكانيات بيدري

2021/07/07
الساعة 2:44 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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إنريكي يُشيد بإمكانيات بيدري إنريكي يواسي بيدري - المصدر @EURO2020
المواطن - مروة نبيل

أشاد مدرب منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، لويس إنريكي بالإمكانيات الفنية والبدنية للاعب الوسط بيدري جونزاليس بعد تألقه اللافت في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

منتخب إسبانيا يودع يورو 2020

ولعب منتخب إسبانيا ضد إيطاليا على ملعب “ويمبلي”، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من “يورو 2020“، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، قبل أن يخطف الأزوري بطاقة التأهل بركلات الترجيح.

وينتظر منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، الفائز من مواجهة إنجلترا ضد الدنمارك التي ستُقام، مساء اليوم الأربعاء، لمواجهته في نهائي كأس الأمم الأوروبية.

بيدري ومدرب منتخب إسبانيا
بيدري بعد المباراة – المصدر @SeFutbol

بيدري يخطف الأنظار

وقام بيدري بـ56 تمريرة في المباراة، وجاءت جميعها ناجحة طوال 90 دقيقة في الوقت الأصلي، ولا يوجد سوى نجم منتخب فرنسا، صامويل أومتيتي الذي امتلك نسبة تمرير 100% لعدد أكبر من التمريرات في مباراة واحدة منذ يورو 1980.

وتحدث إنريكي على بيدري قائلًا: “لا يوجد لاعب عمره 18 عامًا فعل هذا حتى أندريس إنيستا.. مستواه ودوره في الفريق وقدرته على إيجاد المساحات وشخصيته.. لم أجد أبدًا أي لاعب يفعل ما يفعله.. هذا يخالف المنطق”.

إنريكي مع بيدري
إنريكي يواسي اللاعب – المصدر @EURO2020

وعلق إنريكي على خسارة منتخب إسبانيا قائلًا: “بكل تأكيد هناك بعض الإحباط، لكن هكذا حال كرة القدم في مستوى النخبة. يجب أن تتعلم ثقافة الفوز والخسارة”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “تحدثنا كثيرًا عن أسلوبنا المفضل في اللعب، وشعر اللاعبون بالثقة في ذلك، ولا أستطيع إلا تهنئتهم فقط. ليس لدي أي شكوى. لقد أظهرنا أننا نلعب كفريق. الآن من المهم التعافي وسنلتقي مجددًا قبل تصفيات كأس العالم”.


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