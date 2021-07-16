إنسان تطلق حملة الأضاحي لهذا العام

المواطن - الرياض

‏أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) حملة الأضاحي لهذا العام تحت شعار “من حقهم أن تسعدهم بالأضحية” حيث تعتزم الجمعية توزيع 1839 أضحية، تستفيد منها أسر الجمعية البالغ عددها أكثر من 10 آلاف أسرة، بمبلغ إجمالي قدره (3.218.250) ريالًا.

مواصفات الأضحية

‏وأوضحت الجمعية أنها أبرمت اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تأمين اللحوم، لتوفير الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، حيث شكلت الجمعية لجنة للإشراف على تنفيذ المشروع، والتحقق من مطابقة الأضاحي للمواصفات الشرعية، والمواصفات التي التزمت بها الجمعية للموكلين (وهي أن تكون الأضحية من نوع نعيمي بلدي لا يقل وزنها عن 20 كيلو غرامًا ومعاينة الأضاحي قبل ذبحها، وإيصالها في يوم العيد لفروع الجمعية الـ 21 بالرياض ومحافظاتها عبر سيارات مبردة ومجهزة لنقل اللحوم.

الأسر المستفيدة

ودعت الجمعية المجتمع لمن يرغب المشاركة في هذا المشروع أن يوكل الجمعية بشراء أضحيته، وتوزيعها على الأسر المستفيدة بطريقة مناسبة تحفظ لهم كرامتهم عند استلامها، وأتاحت لمن يرغب من المتبرعين بأخذ جزء من أضحيته، ويمكن دعم هذا المشروع من خلال زيارة أحد فروع الجمعية بالرياض ومحافظاتها، أو إيداع المبلغ في حسابات الجمعية البنكية، أو عبر منصة إنسان للتبرع ‏⁦‪https://bit.ly/3qAoRfF.

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