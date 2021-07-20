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إنفاذاً لتوجيهات الملك سلمان.. تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة آلياً دون مقابل
من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها

إنفاذاً لتوجيهات الملك سلمان.. تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة آلياً دون مقابل

2021/07/20
الساعة 6:23 مساءً
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إنفاذاً لتوجيهات الملك سلمان.. تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة آلياً دون مقابل
المواطن - واس

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 23 / 1 / 1443هـ الموافق 31 / 8 / 2021م.

جهود السعودية: 

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره معالي وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد – 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين – بإذن الله – وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.
وأكدت الجوازات، أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي:
أولاً: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 23 / 1 / 1443 هـ الموافق 31 / 8 / 2021م.
ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 23 / 1 / 1443 هـ الموافق 31 / 8 / 2021م.


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‎تعليق واحد

  1. وزير فريق أول تركي غلاب الحارثي

    وزير فريق أول تركي غلاب الحارثي

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