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إنفاذاً لتوجيهات الملك سلمان.. مغادرة أولى طلائع الجسر الجوي السعودي بأجهزة طبية ووقائية لتونس
تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط قيادتي البلدين

إنفاذاً لتوجيهات الملك سلمان.. مغادرة أولى طلائع الجسر الجوي السعودي بأجهزة طبية ووقائية لتونس

2021/07/14
الساعة 11:48 صباحًا
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إنفاذاً لتوجيهات الملك سلمان.. مغادرة أولى طلائع الجسر الجوي السعودي بأجهزة طبية ووقائية لتونس
المواطن - واس

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أولى طلائع الجسر الجوي السعودي للجمهورية التونسية الشقيقة؛ للإسهام في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وذلك استجابة لطلب فخامة الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية الذي أبداه خلال مكالمته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

أولى طلائع الجسر الجوي السعودي: 

وانطلقت صباح اليوم طائرتان تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي السعودي من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى تونس وعلى متنهما أجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات الطبية.
وتأتي هذه المساعدات تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين.


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