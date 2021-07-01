إنهاء تكليف مدير تعليم عسير سعد الجوني

الساعة 8:11 مساءً

المواطن -حسن عسيري-أبها

صدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الخميس 21/11/1442 بإنهاء تكليف مدير التعليم بمنطقة عسير سعد بن أحمد الجوني.

وقد شغل الجوني العديد من المناصب القيادية بتعليم عسير.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة