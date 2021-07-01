إنهاء تكليف مدير تعليم عسير سعد الجوني

المواطن -حسن عسيري-أبها
صدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الخميس 21/11/1442 بإنهاء تكليف مدير التعليم بمنطقة عسير سعد بن أحمد الجوني.
وقد شغل الجوني العديد من المناصب القيادية بتعليم عسير.
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صدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الخميس 21/11/1442 بإنهاء تكليف مدير التعليم بمنطقة عسير سعد بن أحمد الجوني.
وقد شغل الجوني العديد من المناصب القيادية بتعليم عسير.
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2 مشاراكات
مراقب
أخذ منصب أكبر منه بدرجة البكالوريوس بتقدير جيد أو مقبول
وكانت النتيجة أنه أبعد حملة الماجستير والدكتوراه وعين مساعده للشؤون المدرسية معلم بدرجة البكالوريوس منذ ٣٥ سنة
ثم عين مساعده للشؤون التعليمية بدرجة البكالوريوس هذا هو سعد بن أحمد الجوني وعين أخاه إسماعيل مدير إدارة وصانع قرارات
محمد العسيري
بكل متحمل معاني الكلمه من حزن رحيلك مولم ابا احمد كنت نعم القائد ونعم المدير الخلوق نسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظك في حلك وترحالك