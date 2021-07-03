إيطاليا تتأهل لـ نصف نهائي اليورو على حساب بلجيكا

المواطن - محمد سمعه

تمكن منتخب إيطاليا الأول لـ كرة القدم من التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، وذلك بعد فوز مثير على حساب منتخب بلجيكا بهدفين لهدف.

ملخص مباراة إيطاليا ضد بلجيكا:

وبدأ الشوط الأول سريعًا بضغط هجومي قوي من قبل المنتخب الإيطالي الذي سجل هدفًا عبر مدافعه ليوناردو بونوتشي لكن الحكم ألغاه بداعي وجود لمسة يد.

وواصل المنتخب الإيطالي ضغطه الهجومي ليسجل الهدف الأول عبر اللاعب نيكولو باريلا بالدقيقة الـ31.

ونجح لورينزو إنسيني في إضافة الهدف الثاني لـ المنتخب الإيطالي من تصويبة قوية بالدقيقة الـ44.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، سجل منتخب بلجيكا الهدف الوحيد له من ركلة جزاء عبر اللاعب روميلو لوكاكو.

وبالشوط الثاني، حاول منتخب إيطاليا الحفاظ على تقدمه مع محاولة إضافة الهدف الثالث ولكن دون جدوى، كذلك خلق المنتخب البلجيكي أكثر من فرصة لإضافة الهدف الثاني، حيث سنحت فرصة خطيرة لـ لوكاكو أخرجها المدافع الإيطالي سبينازولا من على خط المرمى إلى ركلة ركنية.

المنتخب الإيطالي يواجه إسبانيا بدور الـ4:

ولم يحدث أي جديد باللقاء، ليفوز المنتخب الإيطالي ويعبر لدور الأربعة، لمواجهة المنتخب الإسباني في دور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

يذكر أن إسبانيا كانت تأهلت إلى نصف نهائي اليورو، بعد الفوز على المنتخب السويسري بركلات الترجيح.

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