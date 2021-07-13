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إيقاف 13 مواطنًا و10 مقيمين ارتكبوا مخالفات رعي
في أماكن يمنع فيها الرعي بعدد من المناطق

إيقاف 13 مواطنًا و10 مقيمين ارتكبوا مخالفات رعي

2021/07/13
الساعة 10:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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إيقاف 13 مواطنًا و10 مقيمين ارتكبوا مخالفات رعي
المواطن - واس

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (23) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (13) مواطنًا و(10) مقيمين، من الجنسيات السودانية والباكستانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (493) رأسًا من الإبل و(1319) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

إجراءات نظامية: 

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) و (996) في جميع مناطق المملكة.


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