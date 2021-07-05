اتفاقيه تعاون بين جمعية خيرات ومؤسسة غروس لدعم لبرنامج اكتفاء

المواطن - الرياض

وقعت جمعية خيرات لحفظ النعمة مع مؤسسة الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية ( غروس ) لدعم مشروع اكتفاء حيث يهدف هذا المشروع لتدريب وتوظيف أفراد من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية للعمل في الجمعية.

أهداف وبرامج جمعية خيرات

ويسعى هذا المشروع إلى تحقيق عدة أهداف منها توفير فرص وظيفية للأسر المستفيدة والاستفادة من الأيدي العاملة وتقليل نسب البطالة، وحفظ 240000 وجبة خلال عام، وإطعام 40000 أسرة مستفيدة وتغطية 180 مناسبة شهريًا لحفظ الفائض الصالح.

شراكات اجتماعية

كما شدد الطرفان خلال توقيع الاتفاقية على أهمية مثل هذه الشراكات بين الجمعية والجهات الداعمة بما يعود بالنفع على الأسر المتعففة من مستفيدي الجمعية.

وتقدمت الجمعية بالشكر والتقدير لمؤسسة الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية ( غروس ) على دعمهم المستمر لمشاريع جمعية خيرات.

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