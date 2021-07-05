احتجاجات ضخمة في إيران بسبب انقطاع الكهرباء 

المواطن- متابعة

شهدت عدة مدن وبلدات في إيران، مساء أمس الأحد، احتجاجات واسعة اعتراضًا على انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وبشكل متكرر.

ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، شريط فيديو سجل في الظلام، في أحد أحياء شرق العاصمة، حيث أطلق مواطنون من شرفات المنازل هتافات معادية للمرشد الإيراني علي خامنئي، مرددين: الموت للديكتاتور، الموت لخامنئي.

كما نشر ناشطون صورًا لمواطنين تجمعوا أمام مبنى شركة الكهرباء، ومبنى البلدية في 3 مدن بمحافظة غلستان شمال شرق إيران، وتظاهر عدد من المحتجين في مدينة كنبد كاووس في المحافظة ذاتها، فيما ردد متظاهرون شعارات ضد الحكومة في مدينة كازرون التابعة لمحافظة فارس جنوب البلاد، من دون تسجيل أي مواجهات مع الشرطة.

انقطاع التيار الكهربائي في إيران

وشهد العديد من المدن بما فيها العاصمة طهران، انقطاعا للتيار الكهربائي لعدة ساعات خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى انقطاع المياه في بعض المناطق، وانقطاع في شبكة الإنترنت.

وقال المتحدث باسم الشركة الوطنية للكهرباء، مصطفى رجبي مشهدي، إنه يحتمل أن يتواصل انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام المقبلة، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك، حيث بلغت 38 درجة مئوية في طهران و50 درجة في عدة مدن بمحافظة خوزستان جنوب غرب البلاد.

وأضاف مشهدي أن البلاد تعاني من فجوة تبلغ 11 ألف ميغاواط، بين إنتاج الكهرباء واستهلاكها، مشيرًا إلى أن قدرة توليد الكهرباء هي 54 ألف ميغاواط، فيما بلغ الاستهلاك 65 ألف ميغاواط، بحسب موقع روسيا اليوم.

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