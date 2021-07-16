احذروا ارتداء النظارات الشمسية المقلدة في الحج

المواطن- محمد داوود- جدة

حذر استشاري طب وجراحة العيون الدكتور حمد الزهير، حجاج بيت الله الحرام من ارتداء النظارات الشمسية المقلدة لحماية العينين من أشعة الشمس فوق البنفسجية والتي تكون ضارة في أكثر الأوقات عند الظهيرة في فصل الصيف حيث تقوم بخداع حدقة العين مسببة دخول هذه الأشعة للعين.

أضرار النظارات الشمسية المقلدة:

ولفت إلى أن النظارات المقلدة تؤذي العينين، فعند المشي في شمس الظهيرة، يصبح بؤبؤ العين أضيق للتحكم بكمية الضوء التي تدخل إلى العين، ويعود السبب لوجود الأشعة فوق البنفسجية المؤذية في ضوء الشمس، فالنظارات المقلدة لا تحمي العينين من الأشعة الضارة، مما يعمل على تجمع الأشعة فوق البنفسجية التي تدخل على بؤبؤ العين الموسع بمعدل أعلى من الشخص الذي لم يرتدي النظارة الشمسية مسببًا إعتام عدسة العين وهي حالة طبية تصبح فيها عدسة عين غير شفافة تدريجيًا، مما يؤدي إلى حالة عدم وضوح الرؤية.

صداع نصفي وزغللة:

وقال في تصريحات لـ ” المواطن “، إن النظارات الشمسية المقلدة تسبب الصداع النصفي وحدوث زغللة في العين وتشويش الرؤية، وذلك بسبب ضوء الشمس الساطع الداخل للنظارة، كما أن مثل تلك النظارات تعطي صورة مشوهة وأبعادًا غير حقيقية إذ تبدو الأشياء فيها أكبر أو أصغر من حجمها الحقيقي، مما يسبب الكثير من المشاكل للشخص، ويسبب أيضًا الصداع الحاد، وحدوث ازدواجية الرؤية.

تسبب جفاف العين:

وأشار إلى النظارات المقلدة تسبب حدوث جفاف العين، نتيجة لدخول أشعة الشمس التي تعمل على التقليل من إفراز الغدد المسؤولة عن الدموع، بالإضافة إلى أن النظارات المقلدة تستخدم مواد رخيصة في صناعتها، وبالتالي فإنها لا تعطي أي حماية من المؤثرات الضوئية القوية وأغلب هذه النظارات لا تتحلى بالمعايير العالمية، إذ تصنع من مواد تحتوي الكثير من التموجات والشوائب وهذا يسبب التعب والتشوش للعين، مما يؤدي في النهاية لإصابة العين بالأمراض.

إعتام عدسة العين:

واختتم الدكتور الزهير كلامه بالتأكيد على أن النظارات الشمسية الأصلية تمنح العينين الشعور بالراحة، إذ تمنع المشاكل الصحية المرتبطة بأشعة الشمس، كإعتام عدسة العين التي تسبب المياه البيضاء بسبب انتشار البكتيريا والفيروسات، كما أنها تحمي العين من الضمور البقعي الذي يسبب تدهورًا في جزء من شبكة العين، مسببًا ضعف في البصر، كما تحمي الإصابة بمرض الظفرة، وهو نمو حبة على مقلة العين نفسها، وقد لا تكون عادة خطيرة لكن وجودها مزعج للغاية.

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