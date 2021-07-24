احذروا الأطعمة المقلية تسبب الكوليسترول وتزيد الوزن

المواطن- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية التغذية الدكتورة نهى إبراهيم، أفراد المجتمع بالحد من تناول الأطعمة المقلية، لكونها تحتوي على الدهون المشبعة والتي تعمل على زيادة نسبة الكوليسترول بالدم واحتمالية الإصابة بأمراض القلب، المعاناة من عسر الهضم.

كما تسبب هذه الأطعمة صعوبة استخلاص عناصر الطعام المفيدة، زيادة نسبة الدهون في الجسم خاصة البطن والخصر والأرداف، وزيادة فرص الإصابة بالسمنة، الإصابة بالإسهال بسبب سوء الهضم، الإصابة بمرض السكري النمط الثاني بسبب حرق السكر من خلال القلي، ارتفاع ضغط الدم والإصابة بآلام القولون والمعدة.

أضرار الأطعمة المقلية :

وقالت في تصريحات لـ ” المواطن “، إن الأطعمة المقلية عادة ما تكون مغطاة في الخليط أو الدقيق قبل القلي، وبجانب ذلك فإنه عند قلي الأطعمة بالزيت، فإنها تفقد الماء وتمتص الدهون، ما يزيد من محتواها من السعرات الحرارية، إذ تشير الدراسات إلى أن الدهون المتحولة في الأطعمة المقلية قد تلعب دوراً مهماً في زيادة الوزن، لأنها يمكن أن تؤثر على الهرمونات التي تنظم تخزين الشهية والدهون.

تزيد استهلاك الطاقة:

وأشارت إلى أن الأطعمة المقلية تزيد من استهلاك الطاقة بسبب محتواها من الدهون، فالقلي يعزز أيضاً من إنتاج‏ المنتجات الثانوية الكيميائية التي تدخل في استجابة الجسم للالتهابات، في حين نجد أن الأطعمة مثل الدجاج المقلي والبطاطس المقلية، عادة ما تكون عالية في الملح المضاف، وغالباً ما تكون مصحوبة بمشروبات محلاة بالسكر، خاصة عند تقديمها في مطاعم الوجبات السريعة، مما يشكل خطراً على صحة البشر.

الشوي والسلق أفضل:

واختتمت الدكتورة نهى بالقول: خير ما أنصح به هو الحد من الأطعمة المقلية، واستبدال ذلك بالشوي والسلق والبخار، فذلك يفيد الجسم ويجعله صحيًّا، ويمنع عنه ترسب الكوليسترول الضار الذي يُعرف باسم – البروتين الدهني منخفض الكثافة -، وقد يؤدي إلى العديد من الأمراض إذا ارتفعت نسبته بالدم، إذ يترسب على جدران الشرايين، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالسكتة القلبية أو السكتة الدماغية، وبجانب كل ذلك أنصح بممارسة الرياضة للمحافظة على صحة الجسم.

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