‎الرئيسية
جديد الأخبار
ارتفاع الحالات الحرجة لـ1418 ومكة الأعلى إصابات بـ 260 حالة

ارتفاع الحالات الحرجة لـ1418 ومكة الأعلى إصابات بـ 260 حالة

2021/07/11
الساعة 3:51 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
ارتفاع الحالات الحرجة لـ1418 ومكة الأعلى إصابات بـ 260 حالة
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1189) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (482414) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10805) حالات من بينها (1418) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (501195) حالة، توفي منهم (7976) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1112) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي:

منطقة مكة المكرمة 260، الشرقية 209، عسير 196، الرياض 193، المدينة المنورة 51، حائل 44، جازان 40، الباحة 37، نجران 29، القصيم 26، تبوك 17، الحدود الشمالية 7، منطقة الجوف 3 حالات.

ارتفاع الحالات الحرجة لـ1418 ومكة الأعلى إصابات بـ 260 حالة - المواطن


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

الصحة : الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن لجميع الفئات المستهدفة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن الجرعة الثانية