ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات ألمانيا إلى 58 قتيلًا

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في ولاية راينلاند بالاتينات الألمانية العثور على جثث تسع ضحايا قضوا بالفيضانات، ليرتفع بذلك إجمالي قتلى الفيضان في البلاد إلى 58 شخصًا.

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في ولاية راينلاند بالاتينات الألمانية العثور على جثث تسع ضحايا قضوا بالفيضانات، ليرتفع بذلك إجمالي قتلى الفيضان في البلاد إلى 58 شخصًا.

الفيضانات تجتاح أوروبا

وفي وقت سابق، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن تضامنه مع المتأثرين من جراء الفيضانات المدمرة التي ضربت عدة بلدان أوروبية اليوم.

وقال جونسون في بيان: من المروع رؤية الفيضانات المدمرة في جميع أنحاء ألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا، ونعرب عن تضامننا مع أسر الضحايا وجميع المتضررين.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني استعداد بلاده لتقديم أي دعم مطلوب ضمن جهود الإنقاذ والتعافي من الكارثة.

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