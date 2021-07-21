ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي إلى 2128.2 مليار ريال

المواطن - الرياض

ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الأول 2021، إلى 2128.2 مليار ريال وبنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، حيث بلغ 1877.4 مليار ريال، وذلك وفقًا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”.

ومقارنة بالربع الرابع 2020، فقد سجل رصيد الاستثمار الأجنبي ارتفاعًا بنحو 67.2 مليار ريال ما يعادل 3%.

توزيع الاستثمارات الأجنبية:

وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يمثل 43% من الإجمالي، ما يعادل 913.7 مليار ريال.

بالإضافة إلى استثمارات الحافظة، والتي تتوزع على حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين، البالغة قيمتها 700.8 مليار ريال، ثم استثمارات أخرى بقيمة 513.7 مليار ريال.

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