استئصال ورم يزن 15 كجم بمستشفى الولادة بسكاكا

المواطن - سكاكا

نجح -بفضل الله- فريق من جراحي النساء والولادة في مستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا في استئصال ورم ضخم على المبيض لسيدة غير متزوجة في السادسة والثلاثين من العمر.

آلام مبرحة وتضخم شديد

وقالت الصحة بالجوف إن المريضة كانت تعاني من آلام مبرحة وتضخم شديد بالبطن، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تم التدخل الجراحي لاستئصال الورم والذي يبلغ قطره ٣٥ سم بالمبيض الأيسر ويشغل معظم تجويف البطن والحوض ويزن ١٥ كجم.

وتم إجراء الفحص الباثولوجي للورم بعد ذلك، وخرجت المريضة من المستشفى بحالة جيدة بعد إنهاء معاناتها.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة