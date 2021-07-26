استئناف الحركة الملاحية بين ميناءي سفاجا وضبا عقب انتهاء موسم الحج

المواطن - واس

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية، استئناف الحركة الملاحية (ركاب – بضائع – شاحنات) بين الموانئ المصرية (سفاجا والغردقة) و( ميناء ضبا )، بعد انتهاء موسم الحج وإعادة نشاط الركاب بميناء ضبا.

تداول 68 ألف طن بضائع:

وأشارت الهيئة فى بيان لها اليوم إلى تداول 68 ألف طن بضائع و27 شاحنة، حيث شملت حركة الواردات 31 ألف طن بضائع و20 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 37 ألف طن بضائع و7 شاحنات.

ولفتت الهيئة الانتباه إلى استقبال ميناء سفاجا السفينة “Densa Falcon”، وعلى متنها 31 ألف طن ألومنيوم قادمة من المملكة.

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