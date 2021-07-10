استبعاد 3 لاعبين ينذر بالرحيل عن الأهلي

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن استبعاد 3 لاعبين من قائمة الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، وذلك استعدادًا للمغادرة إلى تونس غدًا الأحد لإقامة المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

وقال الإعلامي مشعل العتيبي عبر حسابه في “تويتر”: إن قائمة الراقي المغادرة إلى تونس شهدت استبعاد كل من البوسني ألفيس ساريتش واللاعب الألماني ماركو مارين والمدافع محمد آل فتيل بسبب نهاية عقده.

آل فتيل يفضل مغادرة الراقي:

وكانت تقارير أشارت إلى أن آل فتيل يُفضل الرحيل عن الراقي وذلك بسبب عدم رغبته حول تجديد العقد مع وجود اهتمام من الهلال والنصر بضمه.

يذكر أن معسكر الراقي سوف يقام في مدينة طبرقة التونسية.

قائمة الأهلي في تونس:

وكان المدرب الألباني بيسنك هاسي مدرب الراقي استدعى 28 لاعبًا لمعسكر مدينة طبرقة التونسية حيث جاءت القائمة كالتالي: “معتز هوساوي، فهد مجرشي، ريان حامد، مناف أبو يابس، هاني الصبياني، عبدالله عبده، حسن العلي، ألكسندر ميتريتا عثمان الحاج، حسين المقهوي، محمد المجحد، فراس الغامدي، نوح الموسى، عمر السومة، عبدالرحمن الصائبي، إياد مدني، زياد الجهني، هيثم عسيري، سلمان المؤشر، أحمد كساره، فيجسا، محمد مجرشي، ياسر المسيليم، محمد الزبيدي، محمد العويس، محمد خبراني، علي الأسمري، دانكلير لويس بيريرا”.

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