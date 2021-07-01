استشارية: لا يوجد تخوف من أخذ نوعين مختلفين من لقاح كورونا

المواطن - الرياض

أكدت استشارية الأمراض المعدية الدكتورة حوراء البيات، أنه لا يوجد تخوف من أخذ نوعين مختلفين من لقاح كورونا.

فيديو | استشارية أمراض معدية د. حوراء البيات: لا يوجد تخوف من أخذ نوعين مختلفين من #لقاح_كورونا.. الأبحاث تقول أنه يعزز نوعين من الخلايا المناعية#برنامج_اليوم pic.twitter.com/reaX5HF42K — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) July 1, 2021

تعزيز المناعة:

وقالت البيات في حوارها إلى “اليوم” المذاع على قناة الإخبارية، إن الأبحاث تقول إن أخذ نوعين مختلفين من لقاح كورونا يعزز نوعين من الخلايا المناعية.

وفي وقت سابق، أكدت الوزارة أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة بإذن الله في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

الحالات الجديدة:

وفي نفس السياق أعلنت الصحة أمس إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1486) حالة مؤكدة وتعافي (1055) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (12140) حالة، منها (1406) حالات حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (487592) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (467633) حالة.

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