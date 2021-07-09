استشاري: كريمات البشرة الرخيصة بصالونات الحلاقة تحوي مواد مسرطنة

المواطن - الرياض

حذر د. فهد السديري استشاري الأمراض الجلدية ورئيس لجنة التجميل في الغذاء والدواء من كريمات البشرة الرخيصة في صوالين الحلاقة.

فيديو | رئيس لجنة التجميل في الغذاء والدواء لـ #برنامج_120: كريمات تنظيف البشرة الرخيصة في صالونات الحلاقة تحتوي على مواد مسرطنة#الإخبارية pic.twitter.com/ibPRKxbZ1j — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 9, 2021

وقال السديري، خلال استضافته على قناة “الإخبارية”، إن كريمات تنظيف البشرة الرخيصة في صالونات الحلاقة تحتوي على مواد مسرطنة.

العطور والروائح

وأضاف السديري أن الإفراط في استخدام العطور والروائح وغيرها من المواد المعطرة تؤثر على الجهاز التنفسي.

استشاري الأمراض الجلدية ورئيس لجنة التجميل في الغذاء والدواء من العطور المقلدة مؤكدًا أنها من مسببات السرطان.

فيديو | رئيس لجنة التجميل في الغذاء والدواء لـ #برنامج_120: الإفراط في استخدام العطور تؤثر على الجهاز التنفسي.. والعطور المقلدة هي مسببة للسرطان#الإخبارية pic.twitter.com/dlDnYXu1CO — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 9, 2021

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