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استشاري: كريمات البشرة الرخيصة بصالونات الحلاقة تحوي مواد مسرطنة
أكد أن العطور المقلدة قد تسبب السرطان

استشاري: كريمات البشرة الرخيصة بصالونات الحلاقة تحوي مواد مسرطنة

2021/07/09
الساعة 4:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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استشاري: كريمات البشرة الرخيصة بصالونات الحلاقة تحوي مواد مسرطنة
المواطن - الرياض

حذر د. فهد السديري استشاري الأمراض الجلدية ورئيس لجنة التجميل في الغذاء والدواء من كريمات البشرة الرخيصة في صوالين الحلاقة.

وقال السديري، خلال استضافته على قناة “الإخبارية”، إن كريمات تنظيف البشرة الرخيصة في صالونات الحلاقة تحتوي على مواد مسرطنة.

العطور والروائح

وأضاف السديري أن الإفراط في استخدام العطور والروائح وغيرها من المواد المعطرة تؤثر على الجهاز التنفسي.

استشاري الأمراض الجلدية ورئيس لجنة التجميل في الغذاء والدواء من العطور المقلدة مؤكدًا أنها من مسببات السرطان.


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